İnegöl'de Çocuk Kolonya ile Yandı - Son Dakika
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İnegöl'de Çocuk Kolonya ile Yandı

İnegöl\'de Çocuk Kolonya ile Yandı
23.07.2026 15:05
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9 yaşındaki çocuk, kolonya dolu şişenin ateşe verilmesi sonucu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kolonya dolu şişeyi arkadaşının çakmakla ateşe vermesiyle 9 yaşındaki çocuk, alevlerin parlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İsmail Miraç B. (9), bulduğu kolonya dolu şişeyi arkadaşları çakmakla ateşe verdi. Bir anda parlayan kolonya çocuğun yüzü ve vücuduna sıçrayarak yanmasına neden oldu.

Acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından evinin yakınındaki 112 Acil Sağlık noktasına götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar tespit edilen çocuk, ilk tedavisinin ardından yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Çocuk Kolonya ile Yandı - Son Dakika

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