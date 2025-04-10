Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Okul Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Ö.E. ile aynı hastaki B.T. arasında küfürleşme meselesinden tartışma başladı.
Çocuklar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.E. elindeki bıçakla B.T'yi bacağından yaraladı. Şüpheli çocuk polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla beraber yakalandı.
Yaralı çocuk ise ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Küfür' kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı - Son Dakika
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