İnegöl\'de Dilencilik Yapan Ailelere Şok Baskın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta ekipleri, Manisa'dan gelerek ilçede dilencilik yapan iki aileyi şok operasyonla yakaladı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenerek haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor. İnegöl Devlet Hastanesi ve civarındaki ana arterlerde dilenerek haksız kazanç elde eden 3'ü çocuk 7 kişi tespit edildi. Takibe alınan çete, suçüstü yakalanarak İnegöl Belediyesi'ne getirildi. Burada üst araması ve işlemleri yapılan dilencilerin Manisa'dan araçla İnegöl'e geldikleri tespit edildi. Dilenci çetesiyle ilgili İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından işlem başlatılarak, üzerlerinden çıkan paralara el konuldu. - BURSA