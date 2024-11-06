İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında dolandırıcılık suçundan aranan şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipler, internetten dolandırıcılık olaylarına karışan Bülent G.'yi (49) kıskıvrak yakaladı. 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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