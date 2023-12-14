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İnegöl'de düdüklü tencere patladı, bir kadın yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de düdüklü tencere patladı, bir kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünde ve kolunda yanık oluştu. Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de düdüklü tencere patladı, bir kadın yaralandı
14.12.2023 - 12:55,  Güncelleme: 12:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İ.A. (51), düdüklü tencereyi ocak üzerine koyarak yemek pişirmeye başladı. Yemeğin pişmesinin ardından havasını almak için tencerenin kapağını açmaya çalışırken, bir anda tencere patladı. Patlamayla birlikte sıcak yemek kadının yüzüne ve koluna sıçradı. Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A. ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de düdüklü tencere patladı, bir kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de düdüklü tencere patladı, bir kadın yaralandı - Son Dakika
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