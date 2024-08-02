İnegöl'de Duş Alan Genç Akrep Isırığıyla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Duş Alan Genç Akrep Isırığıyla Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, duş alırken banyodaki akrebin bacağını ısırdı. Fenalaşan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan genç, olayı anlattı ve akrebi annesinin öldürdüğünü belirtti.

02.08.2024 15:48
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde duş alırken banyodaki akrebin bacağını ısırdığı genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 12.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Uncu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Ahmet A.(25) duş almak için banyoya girdi. Duş aldığı sırada bacağında acı hisseden genç, yere baktığında akrebi gördü. Fenalaşan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç o anları anlattı. Duş almak için banyoya girdiğini ifade eden Ahmet A., "Banyodaydım, sabunun üstüne bir şey yapışıktı. Baştan farkedemedim. Elimin içine sabunu aldım. Silkeledim. Kovanın içine düştü. Kovanın içine düştükten sonra acaba o neydi dedim. Fazla dikkat etmedim. Çünkü yıkanıyordum. Ayağımın yanına düşmüş. Birden ayağım sızlamaya başladı. Akrepmiş yerdeki, akrep sokmuş. Annemi çağırdım. Hemen hastaneye geldik. Şu an iyiyim. Akrebi annem öldürdü" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Duş Alan Genç Akrep Isırığıyla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Duş Alan Genç Akrep Isırığıyla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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