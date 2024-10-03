İnegöl'de Eski Nişanlıya Silahlı Saldırı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, eski nişanlının önünü kesip silahla ateş açtı. Genç kız, kurşunun hedefi olmaktan son anda kurtulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Evine yürüyerek giden Asel Ö.'yü (24), takip eden eski nişanlısı Hakan B., sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan B., Asel Ö.'ye tabancayla ateş edip kaçtı. Kadın şans eseri olayı yara almadan atlatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asel Ö.'nün, eski nişanlısı için uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi. Polise olayı anlatan Asel Ö., "Silahlı bana doğrulttu. Öldürmesini bekledim" dedi.

Ekipler kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA