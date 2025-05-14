İnegöl\'de Genç Kızlar Arasında Kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı. Kavgayı gören vatandaşlar olaya müdahale etti.

Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında meydana geldi. İki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı. - BURSA