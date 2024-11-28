İnegöl\'de Güvenlik Uygulaması

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin merkez mahallelerinde 10 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik aradı. 200 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamalarda 352 araç kontrol edilirken, 1178 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 30 araca toplam 135 bin 627 TL cezai işlem uygulandı. 4'ü alkollü olmak üzere 12 umuma açık işletme denetlendi. 1 şahsa uyuşturucu bulundurma suçundan işlem yapıldı. Öte yandan bir şahsın üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. - BURSA