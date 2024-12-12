İnegöl'de Hırsızlık: Kadınlara Ev Hapsi - Son Dakika
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İnegöl'de Hırsızlık: Kadınlara Ev Hapsi

Bursa'da 4 evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki kadına süresiz ev hapsi verildi.

12.12.2024 21:59
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4 evi soyan kadınlara ev hapsi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adresten 200 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadına süresiz ev hapsi.

Olay, Yeni ve Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kadın şüpheli sitelere girip dairelerin zillerine basarak yokladı. Kimsenin olmadığı daireye kilitlenmemiş kapıları kredi kartıyla açarak giren 2 kadın şüpheli, 4 ayrı dairedeki altınları ve paraları çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 şüpheli siteden yürüyerek uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar polise haber verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelilerin izini sürdü. Ekipler, şüpheli kadınları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Marziye I. ve Yonca U.'nun hırsızlık yapmak için Eskişehir'den İnegöl'e geldikleri tespit edildi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramada evlerden çaldıkları ziynet eşyaları ve 7 bin TL para çıktı.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece süresiz ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Hırsızlık: Kadınlara Ev Hapsi - Son Dakika

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