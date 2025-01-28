Manavdan hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten ve manavdan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kemalpaşa mahallesinde marketten kola ve yine aynı mahallede faaliyet gösteren manavdan kasadaki 3 bin 500 TL ile meyve çalındı.
Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyip dedektif gibi iz sürdüler. Ekipler çalışma sonucu 2 şüpheliyi tespit ettiler.
Ekipler, şüpheliler 17 yaşındaki Mahmud D. ile 16 yaşındaki Ömer D.'yi yakaladılar. Şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmud D.'nin 5 ayrı bisiklet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Hırsızlık Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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