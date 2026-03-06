İnegöl\'de İftar Hazırlığı Yangın Çıkardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar hazırlığı sırasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde iftar için hazırlık yapılırken ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede mutfağı saran dumanı fark eden aile, büyük panik yaşayarak kendilerini güçlükle dışarı attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA