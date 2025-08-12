İnegöl\'de İnşaatta Yangın Paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında bekçi tarafından yakılan ateş paniğe yol açtı.

Olay, 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat bekçisi inşaat alanındaki kullanılmayan malzemeleri temizlemek için ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne haber verdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Polis ekipleri bekçiyi ateş yakmaması konusunda uyardılar. - BURSA