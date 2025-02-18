Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında ellerini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Şükrü C. (38), çalıştığı sırada dokuma makinesinin silindir kısmına iki elini de kaptırdı. Yaralı işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İş Kazası: İşçi Yaralandı - Son Dakika
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