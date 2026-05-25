İnegöl'de İş Kazası: Mobilya Atölyesi Sahibi Parmak Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de İş Kazası: Mobilya Atölyesi Sahibi Parmak Kaybetti

İnegöl\'de İş Kazası: Mobilya Atölyesi Sahibi Parmak Kaybetti
25.05.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bıçkı makinesine elini kaptıran 85 yaşındaki Ramazan Ö.'nün serçe parmağı koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında, elini bıçkı makinesine kaptıran mobilya atölyesi sahibinin parmağı koptu.

Olay saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Musa Durmaz Sokak üzerindeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre atölyede ahşap kesimi yapan 85 yaşındaki Ramazan Ö., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini bıçkı makinesine kaptırdı. Kazada Ramazan Ö.'nün serçe parmağı koptu.

Yaralı, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, kopan parmak buz kalıbına alınarak yeniden dikilmesi amacıyla Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de İş Kazası: Mobilya Atölyesi Sahibi Parmak Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:33:52. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de İş Kazası: Mobilya Atölyesi Sahibi Parmak Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.