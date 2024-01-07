İnegöl\'de İş Yerinden Metal Bahçe Koltuğu Çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda iş yerinin önündeki metal bahçe koltuğunu çalan 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Çek çek araçlarıyla mobilya sanayiide dolaşan 2 şahıs, sokaktaki bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal koltukları gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri iş yerinin önünde paketlenen metal bahçe koltuğunu aldı. Demir koltuğu çek çek aracına koyan şahıslar, uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor. - BURSA