İnegöl\'de Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgede kaçak kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheliler Murat Ş. (40) ve Mahmut E. (20) gözaltına alınırken, kazı için kullandıkları tarama cihazı, el dedöktörü, kazma, çekiç, elektrikli matkap ele geçirildi. - BURSA