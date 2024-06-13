İnegöl'de kaçan büyükbaş kurbanlık trafiği altüst etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gezen büyükbaş kurbanlık trafiği altüst etti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde gezen büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçtı. Firar eden kurbanlığın peşine düşen sahibi, büyükbaş hayvanı uzun süre kovaladı. Araçla önü kesilen kurban kaçmaya devam etti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA