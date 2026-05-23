İnegöl\'de Kaçan Şüphelinin Üzerinden Ruhsatsız Tabanca Çıktı

23.05.2026 19:04
Bursa İnegöl'de polis ekiplerinden kaçan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıkıp gözaltına alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı durdurmak istedi. Polisi gören M.K. (25), ekiplerden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelinin üzerinden düşen tabancayı fark eden ekipler, kovalamacanın ardından şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Tabanca ile birlikte mermilere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

