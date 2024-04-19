İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

İnegöl\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlardaki 2 yolcu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

19.04.2024 13:39
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00'de Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde meydana geldi. Mehter sokaktan Baykut sokağa çıkmak isteyen sürücü Hacı Hasan Ş.(78) yönetimindeki 16 AOT 579 plakalı otomobil, Baykut sokaktan Mehter sokağa giriş yapan sürücü Fahri U.(61) yönetimindeki 16 ALP 530 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AOT 579 plakalı otomobildeki yolcu Ayşe D.(51) ve diğer araçtaki yolcu Ali A.(47) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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