İnegöl'de Kamyonet Çukura Düştü - Son Dakika
İnegöl'de Kamyonet Çukura Düştü

22.05.2026 22:34
Kontrolden çıkan kamyonet inşaat alanındaki çukura düştü, sürücü yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin çukura düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. (19) yönetimindeki 16 ANN 533 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan beton direğe çarptıktan sonra hayvan çiftliğinin yanında bulunan hayvan dışkılarının atıldığı çukura düştü. Kazada yaralanan Enes A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

22:47
21:55
21:40
21:30
21:27
20:08
