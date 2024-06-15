İnegöl'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet devrilirken 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl'ün Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Engin A.(42) Yönetimindeki 42 ALJ 675 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Emrah A.(38) ve Sami K.40) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA