Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu caddesinde meydana geldi. Cesim C. (43) yönetimindeki 16 KN 745 plakalı hafif ticari araç, Lodos Sokak üzerinden çıkan Mehmet G. (45) yönetimindeki 16 Y 3766 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Kamyonla Çarpışan Hafif Ticari Araçta Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?