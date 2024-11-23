İnegöl'de Kar Yağışı Faciası - Son Dakika
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İnegöl'de Kar Yağışı Faciası

İnegöl\'de Kar Yağışı Faciası

Bursa İnegöl'de kar nedeniyle çatıdan düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

23.11.2024 22:20
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle televizyon kanalları bozulan Veysel Korulu (72), anteni temizlemek için çatıya çıktı. Talihsiz adam, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralı adam, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Kar Yağışı Faciası - Son Dakika

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