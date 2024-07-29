İnegöl'de kaza: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı, kızın oyuncak bebeği elinden düşmedi - Son Dakika
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İnegöl'de kaza: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı, kızın oyuncak bebeği elinden düşmedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bir cipe arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, dikkat çeken detay ise yaralanan 7 yaşındaki kızın oyuncak bebeğini elinden bırakmaması oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

29.07.2024 19:42
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, cipe arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralanan 7 yaşındaki kızın oyuncak bebeğini elinden bırakmaması dikkat çekti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl-Bursa yolu Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir eden İbrahim D. (37) yönetimindeki 34 KAP 281 plakalı otomobil, yavaşlayan Osman E. (48) yönetimindeki 16 VV 071 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Şeyma D. (29) ve çocukları 7 yaşındaki Nilüfer D. ile 5 yaşındaki Ejder Onur D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından Nilüfer D.'nin en sevdiği oyuncak bebeğini elinden bırakmaması dikkat çekti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaza: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı, kızın oyuncak bebeği elinden düşmedi - Son Dakika

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