İnegöl'de kaza: 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de kaza: 2 sürücü yaralandı

İnegöl\'de kaza: 2 sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 sürücü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

22.06.2024 00:35
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden Alanyurt istikametine seyir halinde olan Netice K. (50) yönetimindeki 16 BCU 352 plakalı otomobil, Ahsen sokaktan Bulvara çıkış yapmakta olan sürücü Bayram E. (69) yönetimindeki 16 KGF 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaza: 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

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