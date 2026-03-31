İnegöl\'de Kaza: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Süleyman M.(18) yönetimindeki 34 VPP 12 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direği ve korumalık demirlerine çarparak devirdi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Elif Ö.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA