İnegöl'de kaza sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı. Kazanın ardından aracında hasar olduğunu gören sürücünün diğer sürücüye tepki gösterdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyreden Yusuf K. (18) yönetimindeki 16 BAY 763 plakalı otomobil, sokaktan aniden çıkan Emre C. (32) yönetimindeki 16 KEJ 39 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından öfkelenen Yusuf K., "Sıfır arabam, hatasız boyasız ya. Hatasız, boyasız araca hasar verdin. Bu sokaktan öyle çıkılır mı?" diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Aracın sıfır değil 2016 model olduğu tespit edilirken, iki sürücü arasında yaşanan gerginlik Acil Serviste görevli polis memurunun araya girmesi ile sonlandı.

Yaralanan sürücüler, yürüyerek gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Hastanede yapılan alkol testinde Emre C.'nin 2.7 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanmaktan da 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA