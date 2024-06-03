İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin eline çivi saplandı - Son Dakika
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İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin eline çivi saplandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan bir işçinin makineyle ahşap tahtaya çivi çakarken eline çivi saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan çivilerin ardından işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

03.06.2024 14:31
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makineyle ahşap tahtaya çivi çakan işçinin eline çivi saplandı. Çivili tahta itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İshak D.(42), havalı makineyle ahşaplara çivi çakımı yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ahşaptan çıkan çiviler sol elinin iki parmağına saplandı. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri çiviyi çıkardı

Hastaneye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil servis girişindeki bank üzerinde işçinin elindeki ahşabı parçalayarak çıkardı.

Ekiplerden pense istedi

Ahşabın çıkarılmasının ardından işçinin, parmaklarındaki çiviyi kendisi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden pense istemesi dikkat çekti. Çiviler ise acil serviste görevli doktorlar tarafından çıkarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İnegöl\'de mobilya fabrikasında işçinin eline çivi saplandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin eline çivi saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin eline çivi saplandı - Son Dakika
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