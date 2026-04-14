İnegöl\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İnegöl Akhisar mahallesi 282. sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan fabrikanın yandığını gören işyeri yetkilisi Fırat G., bir anlık sinirle duvarlara yumruk atarak kendini yaraladı. Mesai arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı yaralı genç ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA