Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin G. (54) yönetimindeki 16 S 6220 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Alican H. (55) yönetimindeki 16 ASH 335 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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