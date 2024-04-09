İnegöl\'de motosiklet 2 otomobille çarpıştı: Sürücü yaralandı

Bodrum'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.