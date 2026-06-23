İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarptı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarptı

İnegöl\'de Motosiklet Otomobile Çarptı
23.06.2026 01:18
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, otomobile çarparak saplandı; sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, yola aniden çıkan otomobile çarparak saplandı. Yaşanan kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A.(21) yönetimindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, yoldan dönüş yapan İsmail Ş.(51) yönetimindeki 16 F 5067 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araca saplanan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Motosiklet Otomobile Çarptı - Son Dakika

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