İnegöl\'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Rıdvan A. (48) yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen Sokak'tan çıkan Zekeriya H. (37) yönetimindeki 16 MB 7599 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Afef A. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA