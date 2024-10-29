Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıkmıştı: Ceza yağdı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binerek trafiği tehlikeye sokan şahıslara ceza yağdı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri şahısları tespit edip yakaladı. 16 BIU 401 plakalı motosikletin sürücüsü E.Ç.'ye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Kamunun Rahatını ve Huzurunu Bozacak Şekilde Araç Kullanmak, koltuk sayısından fazla yolcu almaktan 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Motosikletli Sürücüye Ceza - Son Dakika
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