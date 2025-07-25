İnegöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevre sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları bir süre daha devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA