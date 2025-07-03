İnegöl\'de Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri Mezit Boğazı mevkiindeki ormanlık bölgede başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA