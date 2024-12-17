İnegöl\'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Furkan K.(23) yönetimindeki 26 B 1437 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yöne giderken Hasanpaşa mahallesine dönüş yapan Sürücü Dinçer D.(56) yönetimindeki 16 F 0692 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ağaca çarparak durdu. Kaza sonucu sürücülerle otomobildeki yolcu 4 aylık hamile İrem Ö.(18) yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA