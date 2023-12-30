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İnegöl'de Rottweiler Köpeği Sahibini Yaraladı - Son Dakika
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İnegöl'de Rottweiler Köpeği Sahibini Yaraladı

İnegöl'ün Hocaköy Mahallesi'nde bir kişi, beslediği Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Yaralı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnegöl\'de Rottweiler Köpeği Sahibini Yaraladı
30.12.2023 - 11:48,
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İnegöl ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin saldırdığı sahibi yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Z. (57), beslediği sırada tuttuğu Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek saldırdığı sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Köpeğinin saldırısından yaralı kurtulan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavisi tamamlanan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Rottweiler Köpeği Sahibini Yaraladı - Son Dakika


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