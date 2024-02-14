İnegöl'de seyir halindeki araçta çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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İnegöl'de seyir halindeki araçta çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü

İnegöl\'de seyir halindeki araçta çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangını polis ekipleri söndürdü. Araçta meydana gelen yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olayda araçta küçük çapta hasar meydana geldi.

14.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangını polis ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden Özkan G. yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracını yolun kenarına çekti. O sırada devriye görevindeki polis ekipleri, aracı yangın söndürme tüpleri ile söndürdüler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Araçta küçük çapta hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de seyir halindeki araçta çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de seyir halindeki araçta çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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