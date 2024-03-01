İnegöl'de silah oyunu kötü bitti: Genç kendini vurdu - Son Dakika
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İnegöl'de silah oyunu kötü bitti: Genç kendini vurdu

İnegöl\'de silah oyunu kötü bitti: Genç kendini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartta meydana gelen olayda, genç bir adam silahıyla oynarken kendini vurdu. Olay sonucunda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:41
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartta meydana gelen olayda silahıyla oynayan genç kendini vurdu.

Olay, gece 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde faaliyet gösteren apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raif K. (37) kaldığı odada tabancasıyla oynamaya başladı. O sırada silah patladı. Silahtan çıkan mermi Raif K.'nin sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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