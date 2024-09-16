İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 16 BIF 983 plakalı kamyonet sürücüsü Ali Çubuk (30) ile 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ömer N. (25) kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücü Ömer N., elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan Ömer N. ve kardeşi Can N.'yi (20) kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA