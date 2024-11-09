Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Ömer A. (33) yönetimindeki 16 KMN 78 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza sonucu ters duran aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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