 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu

İnegöl'de meydana gelen olayda, seyir halinde olan 2 TIR sürücüsü sollama yarışına girdi. Kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın dorsesi kaydı ancak kaza, diğer sürücünün dikkati sayesinde engellendi. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl\'de TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu
11.01.2024 - 12:40,
Abone Ol

İnegöl de TIR sürücülerin sollama yarışı faciaya yol açıyordu. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 TIR, sürücüsü sollama yarışına girdi. Kar yağışı nedeniyle araçlardan birinin dorsesi kaydı. Kaza sürücünün dikkati üzerine engellendi. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İnegöl, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu - Son Dakika


12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00
Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35
Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma

Son Dakika
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35 Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement