İnegöl\'de Tır ve Otobüs Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü.(59) yönetimindeki 38 AFP 054 plakalı tır trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşladığı sırada, arkasından seyir halinde olan Mehmet B.(57) yönetimindeki 31 ACZ 45 plakalı yolcu otobüs arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, yolcu otobüsünün muavini Emrah T.(25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA