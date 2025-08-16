İnegöl\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi ile 7. Mobilya sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kalender caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdullah K.(43) yönetimindeki 16 ALU 599 plakalı hafif ticari araç, 7. sokak üzerinden gelen Günay Ö.(37) yönetimindeki 16 BBL 610 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA