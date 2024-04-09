Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka mahallesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde meydana geldi.
Sokakta seyreden Sezai P. Yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sürücünün farkedemediği sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti. Acılar içinde ağlayan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilde yapılan aramada, bagajda ve içeride saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş tutuklandı. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında Zeki A. idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi ve sürücü Zeki A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı. Polis, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler hakkında bilgilendirme yaparak, dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, suçun engellenmesi ve zararların azaltılması için ebeveynlere çocukların interneti güvenli kullanması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Güney Afrika'da polis tarafından yakalanan bir hayvan kaçakçısı, ev araması sırasında zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti. 28 yaşındaki Marius Joubert, polisin evinde yaptığı arama sırasında kendisini zehirli yılana ısırtarak hayatına son verdi. Joubert'in evinde yapılan aramada 70'den fazla hayvan ele geçirildi ve hayvanlar koruma altına alındı.
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