İnegöl'de traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı

İnegöl\'de traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal Çayyaka mahallesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay sonrasında çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

09.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka mahallesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde meydana geldi.

Sokakta seyreden Sezai P. Yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sürücünün farkedemediği sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti. Acılar içinde ağlayan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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