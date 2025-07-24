Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı kovalamaca sonucu yakalayarak üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi, Şipali Mahallesi'nde devriye görevindeyken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurup inceledi. Yapılan üst aramasında, Berkay U.'nun (22) üzerinde poşet içerisinde 36 gram amfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Berkay U. gözaltına alındı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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