İnegöl'de uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de uyuşturucu taciri yakalandı

İnegöl\'de uyuşturucu taciri yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan sabıkası olan uyuşturucu taciri, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada metanfetamin ve esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.07.2024 19:56
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İnegöl'de uyuşturucu taciri böyle yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan sabıkası olan uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Sezgin Ö.(31)'yi Cerrah Mahallesinde kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 65 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin TL ele geçirildi.

Cerrah Mahallesindeki kovalamacanın amatör kameraya yansırken şüpheli Sezgin Ö.'nün uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurma, silahlı tehdit ve kavga olmak üzere 50 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

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