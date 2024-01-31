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İnegöl'de yakıtı biten aracı motosikletle götürdüler - Son Dakika
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İnegöl'de yakıtı biten aracı motosikletle götürdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı. Olayda, otomobilin yakıtı bitince sürücü arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Motosikletle gelen 2 genç, aracı motosikletle itmeye başladı ve biri aracın bagajının üzerinde seyretti. Bu tehlikeli anlar ise başka bir kişinin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

31.01.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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İnegöl'de yakıtı biten aracı böyle götürdüler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin yakıtı bitti. Sürücü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Motosikletle gelen 2 şahıs, aracı motosikletle itmeye başladı. Şahıslardan biri ise aracın bagajının üzerinde seyretti. Yaşanan tehlikeli anlar başka birinin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl\'de yakıtı biten aracı motosikletle götürdüler
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İnegöl'de yakıtı biten aracı motosikletle götürdüler - Son Dakika
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